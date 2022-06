IIIF150 Air1 Pro mistura robustez e mobilidade com design moderno; confira a oferta no AliExpress

Da Redação

Do 33Giga



27/06/2022 | 02:55



A IIIF150 é uma marca chinesa que está em destaque no universo de smartphones focados em utilização externa, especialmente por conta de seu design resistente a água, choque e altos níveis de poeira. Recentemente, contudo, a marca decidiu acompanhar seus usuários também nas aventuras do dia a dia, aliando mobilidade à durabilidade.

Ao longo de sua história, um dos pontos mais marcantes da fabricante foi evoluindo a cada nova iteração. Seu tradicional design octogonal, inspirado nas entradas de ar características dos carros off-road, está presente em toda a carcaça dos smartphones e na área da câmera desde a primeira geração, nascida com o modelo B2021.

Agora, o novo IIIF150 Air1 Pro, com o slogan Light up, reflete a atualização da marca. Ele traz as especificações já conhecidas de maneira sutil, incorporando o conjunto de câmeras, uma faixa de luz, uma flash mais brilhante e um projetor IR mais distante. Com isso, a novidade apresenta para o mercado de smartphones robustos um aparelho com design mais clean.

Detalhes do produto

A robustez somada à possibilidade de uso diário está estampada no IIIF150 Air1 Pro. O modelo tem cerca de 11 cm de espessura e peso aproximado de 270 gramas. Saindo do tradicional cor única ou preto, o smartphone não deixa de ser um jeito de trazer mais estilo para as atividades do dia a dia e ao ar livre.

Entre suas especificações, o aparelho traz conjunto fotográfico triplo, com câmeras de 48MP, 20MP e 2MP. A segunda lente apresenta, ainda, alta capacidade de visão noturna, com cobertura de 15 a 20 metros. Para selfies, a câmera frontal entrega 8MP. Também na parte da frente, o display FHD+ (1080×2400) do Air1 Pro tem 6.5 polegadas e proteção Gorilla Glass.

Já do ponto de vista de desempenho, o IIIF150 Air1 Pro é equipado com processador Mediatek Helio P35 MT6765 e 6GB de memória RAM – com duas versões de armazenamento interno (64GB ou 128GB) –, além de Android 12. Para dar conta do recado e fechar o pacote, também tem bateria de 5.000mAh que, segundo a fabricante, pode durar até dois dias de uso básico.