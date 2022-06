Oclean Endurance Sonic Electric Toothbrush: escova de dente ultra-sônica está em promoção no AliExpress

Da Redação

Do 33Giga



27/06/2022 | 02:55



A Oclean Endurance Sonic Electric Toothbrush é a escova de dentes que promete melhores cuidados orais de forma simples, por meio de tecnologia. Na prática, ela usa micro vibrações e um timer inteligente para criar uma rotina de saúde bucal mais eficaz e com limpeza superior.

Fase de adaptação

Um dos principais trunfos da Oclean Endurance Sonic Electric Toothbrush é que ela oferece uma rotina de adaptação para os usuários que nunca usaram escovas de dentes elétricas. Ao longo da primeira semana de escovação, o aparelho vai elevando, aos poucos, o nível de vibração – caminhando do Gentle mode para o Clean mode. Contudo, se o usuário já estiver habituado a esse tipo de produto, é possível pular essa fase apertando apenas um botão.

Quando o assunto é limpeza, com o Motor Cleaning Power, a escova entrega até 72 mil movimentos por minuto para otimizar a eficiência e a potência da higienização oral. De acordo com a Oclean, o produto oferece limpeza cinco estrelas e 10 vezes mais remoção de placa bacteriana em comparação com as escovas manuais.

Já para se adaptar às necessidades e à rotina de cuidados orais de cada usuário, a Oclean Endurance Sonic Electric Toothbrush tem programas de 2, 3 e 4 minutos de escovação. Dessa forma, ela vai dividir o tempo exato de higienização entre os quatro quadrantes da boca, lembrando ao usuário quando é o momento de partir para o próximo.

Bonita e prática

A Oclean Endurance Sonic Electric Toothbrush foi desenvolvida com design pensado para ser prático e conveniente. Por isso, ela tem apenas um botão de controle e acompanha um suporte de parede para não ocupar espaço na pia. Disponível em duas cores (Knight Black e Sculpture White), oferece, ainda, bateria (800mAh) recarregável via USB-C com duração de 30 dias.