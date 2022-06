Xiaomi coloca uma série de produtos em promoção durante o festival 618; confira

Da Redação

Do 33Giga



27/06/2022 | 02:55



O festival 618, evento de compras da metade do ano na China, é uma das principais atividades do e-commerce no país asiático. Entretanto, por meio de sites com alcance internacional, como o AliExpress, os consumidores brasileiros também podem aproveitar grande parte das ofertas relacionadas.

Para 2022, a Xiaomi preparou uma lista caprichada de produtos com descontos interessantes. Entre os dias 27 de junho e 1 de julho, os smartphones Redmi Note 11, Redmi Note 10S, Redmi 10C e Redmi Note 11 Pro+5G ganharão descontos e cupons especiais – para adicionar ao carrinho –, assim como os gadgets de Internet das Coisas Xiaomi TV Stick 4K e Redmi Watch 2 Lite. Abaixo, você confere os detalhes promocionais e o link de cada produto no AliExpress durante o festival 618:

– Redmi Note 11

O modelo está disponível em três versões de combinação de memória RAM e armazenamento interno: 4GB+64GB, 4GB+128GB e 6GB+128GB. Ele apresenta processador Snapdragon 680, conjunto fotográfico triplo (50MP + 8MP + 2MP) e tela FHD+ (2400×1080) de 6.43 polegadas. Saiba mais: https://s.zbanx.com/r/IF9Ve9UH4V3w.

Desconto direto: $9

Código*: carrin35 (R$ 35) e carrin60 (R$ 60)

– Redmi Note 10S

O modelo tem conjunto fotográfico quádruplo (64MP + 8MP + 2MP + 2MP), processador Helio G95 octa-core e tela Amoled FHD+ (2400×1080) de 6.43 polegadas. Essas especificações estão presentes em três versões distintas de memória RAM e armazenamento interno, respectivamente: 6GB + 64GB, 6GB + 128GB e 8GB + 128GB. Saiba mais: https://s.zbanx.com/r/vWJfsW734HH2.

Desconto direto: $9

Código*: carrin35 (R$ 35) e carrin60 (R$ 60)

– Redmi 10C

Evolução da versão anterior, o modelo traz processador Snapdragon 680 octa-core, tela HD+ (1650×720) de 6.71 polegadas e câmera traseira de 50MP. Disponível em duas combinações de memória RAM e armazenamento interno (4GB + 64GB e 4GB + 128GB), tem também carregador fast charging de 18W. Saiba mais: https://s.zbanx.com/r/VRNQXxCWWl7r.

Cupom de desconto da loja: $5

Código*: carrin25 (R$ 25), carrin35 (R$ 35) e carrin60 (R$ 60)

– Redmi Note 11 Pro+ 5G

Compatível com a tecnologia 5G, o modelo apresenta processador MediaTek Dimensity 920 octa-core, tela FHD+ (2400×1080) de 6.67 polegadas e câmera quádrupla, com lente principal de 108MP. Por fim, os usuários podem escolher entre as versões de combinação de memória RAM e armazenamento interno (respectivamente) 6GB + 128GB, 8GB + 128GB ou 8GB e 250GB. Saiba mais: s.zbanx.com/r/1H5XMtIpU1Px.

Desconto direto: $9

Cupom de desconto da loja: R$ 10 (limitado a 500 pedidos)

Códigos*: carrin35 (R$ 35) e carrin60 (R$ 60)

– Xiaomi TV Stick 4K

O sistema da Xiaomi é compacto e portátil, permitindo transformar qualquer tv comum (com entrada HDMI) em Smart TV. Equipado com Android TV 11, o modelo facilita o consumo de serviços como Netflix, Prime Video e YouTube. Saiba mais: https://s.zbanx.com/r/Q6E0twcRCkI7.

Benefícios:

– 30 primeiros pedidos ganham de brinde os earphones Redmi Buds 3 Lite;

– 10 mil cupons de $1;

– Redmi Watch 2 Lite

O relógio inteligente da Xiaomi tem pouco mais que 30 gramas e design moderno. O modelo é equipado com sensores ópticos capazes de monitorar frequência cardíaca e oxigenação sanguínea, assim como as fases de sono. Já para quem pratica esportes, o Watch 2 Lite entrega 100 modos de treino com acompanhamento pela tela de 11″ sensível ao toque. Saiba mais: https://s.zbanx.com/r/cQnAtsj2U5X4.

Códigos*: carrin25 (R$ 25) e carrin35 (R$ 35)

*com valores mínimos específicos