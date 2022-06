Com o Snapdragon 870, POCO F4 tem lançamento com promoção no AliExpress; confira

Da Redação

Do 33Giga



27/06/2022 | 02:55



Na hora de comprar um smartphone novo, um dos pontos determinante – especialmente para quem busca alta performance – é buscar por um bom chipset. Isso será importante para garantir uma experiência cumpridora não apenas para o uso diário, mas também para as tarefas que exigem mais, como jogar online. De forma geral, o bom chipset deve ser capaz de equilibrar os tópicos desempenho e consumo de energia do aparelho.

Para atender a essa demanda, a POCO lança mundialmente o POCO F4 – sob o slogan All the strengths. O novo smartphone top de linha da fabricante chega ao mercado com o processador Snapdragon 870, que entrega utilização suave e consistente. De acordo com a marca, o aparelho foi feito sob medida para quem para quem ama energia e tecnologia.

Processador potente

O modelo roda todos os seus recursos por meio do processador Snapdragon 870 (Octa-core – 3.2GHz), considerado pelo mercado uma das melhores opções, com baixo consumo de energia e calor. Para tornar o modelo mais estável, a POCO adicionou a tecnologia LiquidCool 2.0, que garante o arrefecimento necessário para o bom funcionamento do aparelho. O POCO F4 está equipado, ainda, com UFS 3.1 e LPDDR5 avançado, que garante um desempenho mais liso para o multitarefas.

Em parceria, o smartphone traz duas combinações de memória RAM e memória de armazenamento: 6GB + 128GB e 8GB + 256GB. Na carcaça, mais do que ter um design moderno, o POCO F4 é, atualmente, o modelo mais fino da fabricante. São apenas 7,7 de espessura em 195 gramas.

Experiência de foto

Além de um processador potente, o POCO F4 tem conjunto fotográfico triplo com uma lente ultra-wild de 8MP, uma macro de 2MP e câmera principal de 64MP com OIS – o primeiro modelo da marca com a tecnologia. Por conta disso, o smartphone é capaz de capturar fotos e vídeos com pouquíssima luz, dando mais vida às composições. Tudo isso com suporte dos recursos Panoramic Selfie Mode, AI Skyscaping 4.0 (para edição de galerias), AI Erase 2.0 (para apagar objetos das fotos) e o Document Mode (para digitalização de documentos).

Display realista

O POCO F4 está equipado com uma tela principal reta Samsung E4 AMOLED FHD+ (2400×1080) com Corning® Gorilla Glass 5, que tem brilho máximo de até 1.300nit e contraste super alto – em parceria com as tecnologias True Color e Dolby Atmos. Ela tem, ainda, taxa de atualização de 120Hz e taxa de amostragem de 360Hz. Por isso, pode entregar uma excelente experiência para a visualização vídeos e fotos, assim como para jogos que exigem bom desempenho visual.

Bateria turbinada

Para dar conta do recado, o POCO F4 fecha o pacote com uma bateria maior (4.500mAh) e mais rápida, otimizada pelo Snapdragon 870. Quando precisa de carga, o modelo entrega um carregador turbo de 67W de potência, que garante que ele esteja 100% carregado em cerca de 38 minutos. Esse processo acontece por meio da Middle Middle Tab (MMT), uma tecnologia que permite que as correntes elétricas se dividam em duas direções para estabilizar o carregamento e aumentar a vida útil da bateria.