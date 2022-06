EUA anunciam nova etapa de apoio à 'tecnologia nuclear limpa inovadora' na Europa

26/06/2022 | 18:01



O Departamento do Estado americano informa, em comunicado neste domingo, 26, que os Estados Unidos "deram o próximo passo" a fim de "apoiar tecnologia nuclear limpa inovadora" na Europa. O anúncio feito hoje foi de um compromisso de US$ 14 milhões dos EUA por um estudo para prover a base para o envio de um reator nuclear para uma usina de energia na Romênia.

O esforço de 8 meses deve custar US$ 28 milhões no total, com contribuições também do lado romeno, e dará ao país europeu dados detalhados sobre o potencial projeto de usina nuclear. Enviado especial para o Clima dos EUA, John Kerry disse que a energia nuclear, inclusive com pequenos reatores modulares, como nesse caso, é um instrumento crucial para a luta contra a mudança climática.

O governo americano tem renovado declarações de que pretende ajudar a Europa a avançar na independência energética, em momento de tensões e sanções contra a Rússia por causa da guerra na Ucrânia.