Ribeirão muda toda iluminação pública

Daniel Tossato



26/06/2022 | 17:43



A Prefeitura de Ribeirão Pires, que é comandada pelo prefeito Clóvis Volpi (PL), formalizou convênio com o governo do Estado de São Paulo, que é gerido por Rodrigo Garcia (PSDB), que permitirá ao município trocar toda iluminação pública por lâmpadas de LED.

Com articulação junto à Secretaria de Desenvolvimento Regional do governo do Estado, o Palácio dos Bandeirantes desembolsará R$ 20 milhões para trocar os 18 mil pontos de luz. Hoje, a iluminação pública usa lâmpadas de vapor de sódio, que produzem claridade de menor alcance em relação às de LED.

A administração de Clóvis Volpi se baseou no baixo custo de manutenção e na eficiência energética que as novas lâmpadas podem trazer. Além disso, a economicidade que a luz de LED garantirá aos cofres municipais também foi preponderante para que que o convênio fosse firmado.

“Serão trocados, ao todo, 18 mil pontos de luz. Tudo sem custo para a Prefeitura de Ribeirão Pires. Hoje, na nossa cidade, utilizamos iluminação de vapor de sódio. Com as luzes de LED, podemos ter até redução nos índices de criminalidade. A mudança de iluminação vai ocorrer nas 2.200 ruas existentes na cidade e todo o processo deve ocorrer em 90 dias”, declarou o secretário de Assuntos Estratégicos e Modernização de Ribeirão Pires, Rafael Volpi.

A formalização do convênio da Prefeitura junto à Secretaria de Desenvolvimento Regional se deu pelo bom trânsito que o prefeito Clóvis Volpi mantém com o governador Rodrigo Garcia (PSDB), que busca reeleição. Apesar de estar no partido do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), que contará com o ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos) como candidato ao Palácio dos Bandeirantes, Volpi já declarou, em mais de uma ocasião, que manterá apoio a Garcia na eleição.



NO GRANDE ABC

As sete cidades do Grande ABC iniciaram nos últimos anos processo de substituição das lâmpadas de sódio por luz de LED na rede de iluminação pública, em vias e praças, entre outros espaços. Dos 191.523 pontos espalhados na região, 90.815 lâmpadas, ou seja, 47,4%, já contam com o uso da nova tecnologia, que, segundo especialistas, gera economia aos cofres públicos e aumenta a segurança. A modernização da rede representa aos municípios economia de R$ 16,5 milhões por ano.