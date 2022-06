Postos públicos oferecem 315 oportunidades de emprego

do Diário do Grande ABC



27/06/2022 | 08:13



As cidades do Grande ABC somam 315 oportunidades de emprego nesta semana. São Bernardo, com 156, é a que mais oferece chances de trabalho. Depois aparecem Diadema (48), Ribeirão Pires (46) e Rio Grande da Serra (40). A agência Luandre tem mais 25 postos.

São Bernardo está com 156 vagas disponíveis para ajudante de motorista, analista de sistema, analista fiscal, vendedor, confeiteiro, entre outras.

Diadema tem oportunidades para motorista de caminhão (cinco), operador logístico (três), auxiliar de vendas (três), pedreiro (duas), motorista de caminhão (duas), assim como estágios. Há sete vagas direcionadas a PCDs (pessoas com deficiência), como atendente de loja e vendedor técnico. Já Rio Grande da Serra tem 40 opções para carpinteiro, auxiliar de limpeza, pintor de edifícios, entre outros.

Ribeirão Pires está com 46 cargos, sendo dez para motorista de ônibus. Há também opções para vendedor interno (oito), auxiliar de operacional de logística (seis) etc. O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) funciona nas dependências do Atende Fácil, localizado à Avenida Capitão José Gallo, 55.