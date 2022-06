Olivia Rodrigo e Billie Eilish protestam contra suspensão do direito ao aborto

26/06/2022 | 17:01



As cantoras Olivia Rodrigo e Billie Eilish se apresentaram no Festival de Glastonbury, um dos maiores festivais de música do mundo, que começou na quarta-feira, 22, e termina neste domingo, 26. Com shows marcados para dias diferentes, as duas artistas aproveitaram o momento para protestar contra a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, que derrubou a lei que garantia o direito ao aborto em todo o país.

Suprema Corte dos EUA derruba decisão que garante direito ao aborto em todo país

Olivia Rodrigo faz discurso a favor do direito ao aborto em show

A lei estava em vigor há 50 anos e seguia o precedente legal do caso Roe versus Wade. Agora, caberá a cada estado norte-americano decidir qual será a posição em relação à legalização do aborto. Ao menos 13 dos 50 estados já se preparam para tornar o aborto ilegal após a decisão da Suprema Corte.

Na sexta-feira, 24, Billie Eilish se tornou a artista mais jovem a se apresentar como atração principal no Festibal de Glastonbury, aos 20 anos. "Hoje é um dia realmente obscuro para as mulheres nos Estados Unidos. Só vou dizer isso porque não aguento mais pensar no assunto", disse a cantora durante o show, antes de cantar a música Your Power.

Com uma letra densa, a faixa conta a história de uma menina que é abusada por um homem mais velho e questiona o poder do agressor. No show, ela cantou a música ao lado do irmão, Finneas.

Já Olivia Rodrigo se apresentou neste sábado, 25, com direito a uma convidada especial. A cantora Lily Allen se juntou à estrela pop de apenas 19 anos para cantar o hit F*ck You, que foi dedicada aos integrantes da Suprema Corte que votaram pela revogação da lei.

"Eu estou devastada porque muitas mulheres e meninas vão morrer por causa disso. Queremos dedicar a próxima canção aos 5 membros da Suprema Corte que nos mostraram não dar a mínima para a liberdade. Esta canção é para vocês, Samuel Alito, Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Amy Coney Barrett e Brett Kavanaugh. Nós odiamos vocês", disse Olivia.