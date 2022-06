Paulo André é detonado por internautas após aparecer em vídeo sobre BBB e Arthur Aguiar

26/06/2022 | 16:11



O tempo passa, mas as polêmicas envolvendo Paulo André e Arthur Aguiar continuam surgindo. Desta vez, está circulando pela internet um vídeo em que PA está em um evento com uma pessoa fazendo rimas, e de repente esta pessoa resolveu rimar fazendo uma homenagem a ele, que estava no palco e disse:

- Você ganhou o BBB e f**a-se o Arthur.

Após a rima, PA chega a levantar os braços, curtindo com as outras pessoas no local. Apesar de curto, o vídeo foi suficiente para que os fãs de Arthur se revoltassem contra PA. Alguns o consideraram falso, outras pessoas disseram que só fora da casa está sendo possível ver melhor quem ele realmente é. A repercussão foi tanta que PA você perdeu passou o dia nos assuntos mais comentados do Twitter. Os fãs de Arthur não perdem tempo, né?

PA se não fosse o Arthur você não tinha ficado nem entre os 5 o Arthur levou o programa e você nas costas! Mau agradecido, quem diria, de atleta de ponta a manchete de festas regadas a coisas q um atleta devia passar longe! A passageira FAMA te cegou! A ficha vai cair! PA VOCÊ PERDEU SIM, escreveu uma internauta.

Quem nasceu pra ser vice, NUNCA SERÁ CAMPEÃO. Olha a porcentagem, e se deixasse mais uns 15min a votação passaríamos 70%!, comentou outra.