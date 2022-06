Sabrina Sato usa bustiê de quase 25 mil reais para participar do Lady Night

26/06/2022 | 16:11



Quem tem pode ostentar, quem não tem apenas baba, não é mesmo!?

Sabrina Sato foi chamada para participar do programa Lady Night, de Tatá Werneck, e escolheu um look nada básico para a ocasião. O bustiê que ela usou, preto e com detalhes em dourado na região dos seios, é da grife francesa Schiaparelli e está a venda no site deles por quatro mil e 500 euros, o equivalente a cerca de 24 mil e 900 rais! Dá para acreditar?

E não para por aí, segundo a grife, a parte dourada foi mergulhada em ouro!