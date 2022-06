Luciana Gimenez curte show de Mick Jagger em Londres e publica homenagem de dia dos pais ao cantor

26/06/2022 | 15:10



Luciana Gimenez está em Londres com Lucas Jagger, e como você viu, a apresentadora passou um perrengue no último sábado, dia 26, ao ser roubada enquanto passeava.

Mas parece que nada abala Luciana e no mesmo dia ela já seguiu com a vida, marcando presença no show de Mick Jagger, pai de Lucas. Nas redes sociais, Luciana mostrou um pouco de como foi a apresentação, e também aproveitou para se declarar ao cantor devido ao dia dos pais britânico que foi celebrado no dia 19 de junho.

Parabéns!!! O post de Feliz dia dos Pais (na Inglaterra), alguns dias atrasados?.! Quanto orgulho de você ser o pai do Lucas!!! O show foi o máximo! Nós amamos, escreveu ela.