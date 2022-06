Cissa Guimarães retorna aos trabalhos como atriz: -Estou feito criança

26/06/2022 | 15:11



Longe da teledramaturgia desde 2012 quando participou de Salve Jorge, Cissa Guimarães está ansiosa para retornar aos trabalhos como atriz após uma década de atuação como apresentadora. Em entrevista à colunista Patrícia Kogut, a artista falou sobre a felicidade de integrar o elenco da quarta temporada da série do Globoplay, A Divisão.

- Estou feito criança, um pinto no lixo. Fiquei nervosa quando fui convidada, senti um frio na barriga. E isso foi ótimo, me fez me sentir humana. Como atriz, fiquei nos últimos dez anos fazendo teatro e com muita saudade do audiovisual, que é algo completamente diferente. Mas a vida foi me levando por outros caminhos. É muito bom estar de volta agora. Além disso, estou muito orgulhosa de poder trabalhar com o José Junior, criador da série, que é alguém de quem acompanho o trabalho há anos.

Na série, ela interpreta uma juíza muito rigorosa que tem o filho sequestrado e entra em um embate sobre métodos utilizados para tentar encontrá-lo.

- A personagem tem um conflito muito interessante entre o que está dentro da lei e o que é preciso fazer para salvar o seu filho. Para mim, que sou uma pessoa mais do humor, é um desafio enorme. É algo que me tira completamente do lugar.

Cissa celebrou a nova fase da vida profissional e os momentos em família após se tornar avó de sua terceira neta, Filipa.

- As coisas aconteceram no momento certo. Ano passado, eu deixei o É de Casa em comum acordo com a Globo, de portas abertas. Foi uma oportunidade para cuidar mais de mim e para ficar mais próxima das minhas netas, algo que eu não estava tendo muito tempo. Agora veio a Filipa e está uma festa só. Eu sou uma avó que não pareço muito avó, sou muito moleca. Eu deito no chão, rolo, brinco. A Aurora e agora a Filipa também estão me colocando nesse universo das meninas, já que eu fui mãe de meninos.