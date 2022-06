Da Redação

26/06/2022



Morreu ontem, aos 75 anos, Valter Moura, presidente da ACISBEC (Associação Comercial e Industrial de São Bernardo). O velório e sepultamento ocorre hoje, no cemitério da Vila Euclides, em São Bernardo, na sala 3, das 12h às 16h. Valter deixa a esposa, conhecida como Dona Vera, dois filhos, Valter Júnior e Vinicius, e uma neta. O presidente completaria 76 anos dia 24 de agosto. A causa da morte não foi divulgada.

No Grande ABC Valter foi dirigente da ACISBEC por mais de 40 anos e assumiu a vice-presidência da Facesp (Federação da Associação Comercial do Estado de São Paulo) para a RA2, região que compreende as cidades do Grande ABC, em dois mandatos (2013/2015 e 2021/2023). Foi também presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico da região na gestão entre 2011 e 2013.

Entre os seus legados, construiu na sua gestão a sede própria da ACISBEC, no atual endereço, Rua do Imperador, 14, bairro Nova Petrópolis.

Dono de um vasto currículo, o dirigente teve uma vida dedicada ao empresariado e acompanhou de perto o desenvolvimento econômico de São Bernardo e do Grande ABC. Formado em Direito e Economia e pós-graduado em Direito Urbanístico, Valter Moura atuou em várias entidades como OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), Conselho Regional dos Corretores de Imóveis e Rotary Club de São Bernardo. Foi diretor do Círdo Grande ABC (Casa da Cultura Francesa) e representante da ADESG (Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra do Grande ABC) e portador da Medalha Brigadeiro Tobias, a mais alta condecoração da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

Nascido no bairro paulistano Ipiranga viveu na Capital até completar 19 anos. Depois, mudou-se para São Bernardo, onde estudou na Faculdade de Direito de São Bernardo, e seguiu sua vida profissional e pessoal.