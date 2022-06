Filha de Paul Walker, Meadow Walker faz relato pessoal sobre aborto: Tive a sorte de ter um ótimo médico

26/06/2022 | 14:10



Em meio a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos da América de retirar o direito constitucional das mulheres ao aborto no país, Meadow Walker usou as redes sociais para expressar a sua revolta e fez um relato pessoal. Em uma publicação no Instagram, a filha de Paul Walker revelou que realizou um aborto em 2020, logo no início da pandemia de Covid-19.

Hoje marca um grande revés na história - uma profunda injustiça para as mulheres nos Estados Unidos. Existem inúmeras mulheres que lutaram para tomar a decisão de fazer um aborto. Eu também lutei com a escolha, mas em 2020 , quando o mundo estava em colapso durante a pandemia, procurei um aborto.

A modelo de 23 anos de idade ressaltou que se trata de uma experiência particular e agradeceu ao médico responsável pela realização de seu procedimento.

É uma experiência muito particular e pessoal - do jeito que deveria ser. Tive a sorte de ter um ótimo médico que me apoiou no processo debilitante - com a ajuda dele, sou capaz de ser a pessoa feliz e saudável que sou hoje.