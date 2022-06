Mesmo fora da realeza, relação entre Príncipe Harry e a Rainha Elizabeth II continua sendo muito próxima, diz site

26/06/2022 | 13:11



Apesar do Príncipe Harry não ser mais um membro oficial da realeza britânica, informações da People revelam que sua relação com a Rainha Elizabeth II continua intacta. Segundo o veículo, os dois conversam com frequência sobre a vida de Harry e seus filhos Archie e Lilibert, através de videochamadas.

Uma fonte falou sobre o primeiro encontro de Lilibet com a monarca, que aconteceu durante as celebrações do Jubileu de Platina da Rainha. Segundo ela, às vezes a Elizabeth precisa se manter em uma linha tênue entre simpatia e dureza devido ao seu papel na sociedade.

- Uma coisa sobre a Rainha é que ela precisa conciliar ser avó mas também a forma como isso afeta a instituição de forma maior.

Apesar desta postura, uma outra fonte disse que a relação dos dois é bem forte.

- Se o Harry pedir algo, a Rainha diria sim, já que ela o adora.