Atriz Elizangela é dispensada de novela por não ter se vacinado contra a Covid-19

26/06/2022 | 13:11



A atriz Elizangela teria sido deixada de fora do elenco próxima novela das 21h da TV Globo, Travessia, após não querer se vacinar contra a Covid-19. A trama está sendo escrita por Glória Perez e marcará a estreia de Jade Picon no ramo da teledramaturgia.

Elizangela e a escritora já haviam trabalhado juntas em outras produções, como A Força do Querer. Segundo informações do colunista Gabriel Perline, a atriz teria sido convidada pessoalmente pela autora para integrar o elenco de sua nova obra. Contudo, o jornalista informa que ela foi barrada pela emissora.

A TV Globo teria vetado a decisão devido aos seus rígidos protocolos de segurança sanitária da emissora em relação a imunização. A artista não teria apresentado a carteira de vacinação com os comprovantes das quatro doses da vacina contra a covid-19 dentro do prazo estabelecido pela emissora e acabou sendo dispensada de sua participação na trama. Quem deverá ficar agora com o papel é Luci Pereira.