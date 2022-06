Maiara dorme durante chamada de vídeo com Fernando Zor e cantor brinca: Me deixou falando sozinho

26/06/2022 | 12:11



Quando se está em um relacionamento, às vezes lidar com os momentos em que um está longe do outro não é fácil. Fernando Zor compartilhou em seu Instagram que a solução encontrada por ele e Maiara foi a de conversar com frequência por videochamada, mas até assim parece que as coisas ainda não estão muito fáceis.

Isso porque a cantora simplesmente dormiu enquanto eles conversavam! Fernando aproveitou o momento para tirar um print, e escreveu:

Aí de repente uma bebezinha me deixa falando sozinho na vídeochamada todos os dias. Que dózinha que eu tenho desse passalinho, fez seis shows em três dias. Você é minha pequena gigante, tenho muita sorte de ter uma mulher poderosa ao meu lado. Te amo.

Em seguida, Maiara repostou a publicação em seu Instagram e escreveu: Que lindo meu amorzinho, você é o meu amor.

Esse casal sabe ser fofo, né?