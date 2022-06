Eliane Giardini defende uso de vibradores: - Sabendo usar, não vai faltar bem-estar

26/06/2022 | 12:11



Aos 69 anos de idade, Eliane Giardini afirma estar passando longe de uma crise existencial. Em ótima forma, a atriz revelou em entrevista à revista Veja que completará 70 anos de idade em outubro muito bem.

- É tão surreal esse número. Não me identifico com os 70, mas estou chegando a eles muito bem.

A artista está em cartaz em São Paulo na peça Intimidade indecente. Ela sobe no palco ao lado do amigo Marcos Caruso para interpretar um casal na faixa dos 60 anos de idade, que tenta redescobrir o mundo após a separação, mas acabam reconectados devido a forte afinidade. Solteira desde o término de seu casamento de 20 com o também ator Paulo Betti, com quem tem duas filhas, Eliane no momento está solteira e, ao ser questionada, disse não estar procurando um pretendente.

- Não, mas permaneço atenta.

De qualquer forma, ela ressaltou que existem outras eficientes maneiras de se exercer o sexo o tempo todo.

- Vibradores, por exemplo, sabendo usar, não vai faltar bem-estar.