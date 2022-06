Famosas saem em defesa de Klara Castanho e mandam mensagens de apoio à atriz

26/06/2022 | 11:10



Klara Castanho fez um corajoso relato em seu Instagram no dia 25 de junho. Nele, a atriz revelou ter sofrido abusos sexuais que acabaram resultando em uma gravidez indesejada. Klara só descobriu que estava grávida quando o bebê estava próximo de nascer e por isso, realizou o parto e entregou o bebê para a adoção, por reconhecer que não teria capacidade de exercer todos os cuidados aos quais um filho necessita. O relato da atriz foi forte, e após sua publicação, uma série de famosas a responderam com mensagens de apoio.

Paolla Oliveira de manifestou em seu Twitter tentando fazer a pequena se sentir acolhida: Filhota, você é muito especial e eu estarei sempre ao seu lado. Você é maior do que qualquer um ou uma que queira se promover ou promover o ódio com seu nome. Amo você. Sinta meu abraço. Sinta-se acolhida por todos q te respeitam. É o que importa sempre, focar no respeito, amor e na justiça, escreveu ela.

Fernanda Paes Leme destacou em sua fala que Klara não está sozinha: Klara, não há o que falar, não há o que pensar. Só te confortar de alguma forma, da forma que podemos aqui distante. Você está se transformando numa mulher incrível e merece ser feliz. Fica bem. Estamos contigo.

A publicação de Camila Pitanga foi cheia de carinho à atriz: Klarinha, sinto muito por todo sofrimento e violências que fizeram você passar e agora reviver. Você merece todo afeto e acolhimento. Estou aqui pra você. Estamos todas e todas que acreditam no amor e respeito. Muito amor a você.

Maisa foi mais uma famosa que deixou um recado de amparo para Klara: Te amo pra sempre. Estou com você!

A ex-BBB Sarah Andrade escreveu: Sinto muito por saber que tenha passar por isso! Mas você é uma mulher f***a e cheia de coragem! Você não está sozinha! Força lindona.

Sophia Abrahão foi mais uma que disse à Klara que ela tem apoio e não está sozinha: Sinto muito que você tenha passado por isso. Estou em choque e muito triste por terem feito você relembrar e reviver toda essa dor. sinta-se acolhida! sinta-se amada! muita força pra você e pra sua família! conta comigo para o que você precisar.