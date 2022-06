Colmi i10: novo smartwatch será vendido com 63% de desconto no AliExpress

Da Redação

Do 33Giga



26/06/2022 | 08:55



Entre os dias 27 de junho e 1 de julho, o lançamento do smartwatch Colmi i10 vai trazer uma promoção especial para os consumidores no AliExpress. Com preço sugerido de R$ 165,99, o acessório será vendido por R$ 138,95 – uma redução de 63% do valor original. Para aproveitar o desconto, basta adicionar o cupom COLMII10 no carrinho antes de finalizar a compra. Saiba mais no site s.zbanx.com/r/mRoxn85Lr2Ni.

Tudo sobre o modelo

Um dos principais diferenciais do Colmi i10 é o fato de ser um smartwatch redondo de preço acessível. Em suas especificações, o modelo conta com tela touch colorida de 1.28″ e de alta definição (240×240), assim como vidro curvo 2.5D integrado, seguindo as tendências de moda. De hardware, o relógio traz, ainda, o Goodix GR5515 como chipset principal e o JieLi AC6963A como secundário, combinados com memória RAM de 256KB e ROM de 64MB.

Entre outros recursos, o acessório permite ao usuário controlar reprodução de músicas, captura de fotos e todos os detalhes ao longo de uma prática esportiva, por exemplo – como passos, batimentos cardíacos por minuto, gasto calórico e tempo. Com o Colmi i10 também é possível monitorar qualidade do sono e aspectos de saúde como oxigenação e pressão sanguínea.

Quando o assunto é energia, o modelo é equipado com bateria de lítio de 220mAh que dura mais de 300 ciclos. Com duas horas ligado ao carregador (tempo necessário para a carga chegar a 100%), ele oferece tempo de uso de dois a três dias.

Disponível nas cores preto, prateado e dourado, o Colmi i10 tem pulseiras de silicone para o máximo de conforto. Além disso, essa característica é importante para otimizar seu atributo de ser à prova d’água (com certificação IP67).

O Colmi i10 funciona em parceria com o aplicativo FitCloudPro. Por conta disso, é compatível com smartphones que rodam sistema operacional Android 5.0/iOS 9 ou superior.