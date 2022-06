POCO X4 GT chega ao mercado com tela LDC de nível superior e proteção ocular; veja detalhes

Da Redação

Do 33Giga



26/06/2022 | 02:55



A tela é o principal ponto de conexão do usuário com um smartphone – por isso, é fundamental que ela ofereça uma experiência à altura. Atualmente, grande parte dos modelos do mercado tem display OLED, que traz consigo uma questão com o brilho baixo que pode causa fadiga dos olhos. Para promover a saúde ocular de seus usuários, a POCO está lançando seu novo carro-chefe: o POCO X4 GT, com tela LCD de nível superior.

Tela LDC

Com alta resolução (2460×1080), a tela do POCO X4 GT é mais delicada por conta da disposição RGB do display LCD (20.5:9) de nível superior. Ela também suporta a visualização de 1 bilhão de cores (DCI-P3) com precisão profissional, tornando a experiência de comprar online, jogar com gráficos detalhados ou mesmo editar fotos muito mais rigorosa com a realidade.

Outras de suas características principais é a alta taxa de atualização de 144Hz (a mais rápida dos dispositivos POCO) em parceria com a DynamicSwitch de sete fases, que otimiza o primeiro atributo para um melhor consumo de bateria. Isso vai permitir uma utilização mais suave, especialmente em uma navegação multitarefas.

Para completar, a tela do POCO X4 GT conta com os modos Paper Texture, DC Dimming e True Display. Todos eles ajudam a proteger os olhos do usuário, ajustando a temperatura da cor do display com base nas condições externas de iluminação, garantindo uma visualização mais confortável.

Experiência aprimorada

Sob o slogan No speed limited, o POCO X4 GT também se posiciona com um aparelho rápido para satisfazer todas as necessidades dos usuários, do ponto de vista de entretenimento e jogos, a um custo acessível. Isso porque ele está equipado com processador MediaTek Dimensity 8100 e sistema de refrigeração LiquidCool Technology 2.0, que dissipa o calor e mantém a CPU fresquinha para o máximo de desempenho. O modelo conta, ainda, com RAM LPDDR5 e UFS 3.1 ROM de alta velocidade.

Carregador turbo

Para dar conta do recado, o POCO X4 GT é equipado com bateria de 5.080mAh de alta densidade acompanhada de um carregador turbo de 67W – que entrega 100% de carga em apenas 46 minutos –, otimizado pela tecnologia Middle Middle Tab (MMT). De acordo com a fabricante, o modelo oferece até 22 horas de reprodução de vídeo, 26 horas de leitura e 120 horas de música antes de precisar ser conectado à tomada.