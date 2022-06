Os 50 anos de história do Diarinho

Ademir Medici

Nilton Valetim



25/06/2022 | 23:27



O Diarinho completa no próximo sábado meio século fiel à sua origem: um jornal voltado ao público infantil lido por todas as faixas etárias, instrumento do qual a escola sempre lançou mão para o complemento educacional e que permanece atual mesmo nestes tempos de redes sociais e quando outros suplementos do gênero, que foram tradicionais, deixaram de circular.

No início, o Diarinho – ou ‘O Diarinho’ – aparecia nas páginas internas das edições dominicais. Cresceu. Formou leitores, e em poucos meses ganhou formato próprio até chegar ao tablóide dos dias atuais.

O suplemento foi criado pela professora Solange Dotto, que usava o jornal para que suas aulas de estudos sociais tivessem conteúdo atualizado. Das conversas com a diretoria do jornal saiu a proposta de criação do suplemento que ela passou a editar a partir do segundo número, em substituição a Odayr José Bigliazzi foi o primeiro editor.

Desde o início, o desenhista Mauricio de Sousa, com sua Turma da Mônica, é parceiro fiel do Diarinho. A equipe de seu estúdio produzia as capas a partir do tema que era passado por telefone por Solange Dotto.

Ao longo do tempo o Diarinho teve leitores fiéis, entre ele o diretor-superintendente do Diário, Marcos Sidney Bassi. “Tenho uma memória afetiva muito grande com esse suplemento. Quando era criança costumava frequentar a casa do meu tio todos os domingos pela manhã. E como assinante do jornal, meu tio me dava o Diarinho para ler e me divertir com suas atividades. Toda vez que pego o Diarinho nas mãos, essa doce lembrança me vem à mente”, relembra.

O diretor de Redação do Diário, Sérgio Vieira, também manifesta o carinho pelo suplemento. “Sou um grande admirador do Diarinho e fiquei profundamente emocionado quando a minha filha Sofia, em novembro de 2013, participou de uma reportagem sobre o vento”, relembra. “O Diarinho é importante demais. Nestes 50 anos auxiliou a formação de muita gente e levou informação de qualidade”, completa.

“Tenho muito orgulho do Diarinho. É o meu cartão de vistas”, afirmou Solange Dotto, que na úlltima semana visitou a Redação do Diário.