Tigre pode antecipar vaga contra o Oeste

Líder do Grupo G-7 com 22 pontos, invicto e ainda sem ser vazado, o São Bernardo FC mede forças hoje com o Oeste para manter o desempenho e, consequentemente, garantir vaga antecipada à próxima fase da Série D do Brasileiro. Válida pela 11ª rodada, a partida ocorrerá no Estádio José Liberatti, em Osasco, já que a Arena Barueri encontra-se interditada para reforma do gramado. Para o duelo o técnico Márcio Zanardi não terá problemas de desfalques. O atacante Minho, com dores no joelho esquerdo, segue em tratamento e é dúvida. O meia Lelê cumpriu suspensão e fica à disposição do treinador. Márcio Zanardi, entretanto, não deve fazer alterações até mesmo para manter o entrosamento da equipe nesta reta final.

“Quando falamos em parte defensiva ela parte do ataque. O time todo está muito concentrado, bem focado. A parte de comprometimento dos atletas é surreal. Então a grande virtude é o trabalho em equipe. Estamos fazendo trabalho com mental coach também que ajuda bastante também para manter todos focados na mesma energia e na mesma sinergia”, diz o técnico.

Do lado do Oeste, a necessidade de vitória é premente. A equipe de Barueri vem de derrota para o Santo André, 2 a 0, fora de casa e precisa da reabilitação para manter as chancer de classificação. Tem apenas dez pontos e ocupa a vice-lanterna da chave. O técnico Lelê não terá o zagueiro Diego Jussani, suspenso pelo terceiro amarelo. Alan, que ficou na reserva na última partida, é a opção para o setor. Lucas Giovani deverá ser a novidade na zaga após ficar fora pelo terceiro cartão amarelo.

