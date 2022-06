Da Redação

Do Diário do Grande ABC



25/06/2022 | 23:16



O Santo André ficou no 1 a 1 com o Cianorte, ontem, no Bruno Daniel, em jogo válido pela 11ª rodada da fase de grupos do Campeonato Brasileiro da Série D. Com o resultado, o Ramalhão segue na quarta colocação da Chave A7, com 12 pontos. O time paranaense vem logo abaixo, com 11. A equipe do Grande ABC torce para que hoje o Nova Iguaçu tropece no Pérolas Negras para se manter no G-4.

O jogo não começou bem para o ramalhão, que sofreu um gol logo no primeiro muinuto, marcado por Raul. A igauldade veio apenas nos acréscimos, quando Ruan, aos 47 acertou um chutew de fora da área e venceu o goleiro Neto.

A segunda etapa foi movimentada. OSanto André ficou com um jogador a manis quando Victor Ramos, da equipe do Paraná, atrapalhou a reposição de bola do goleiro andreense e por isso recebeu o segundo cartão amarelo e acabou expulso de campo aos 21 minutos. Mas os donos da casa não conseguiram vencer a defesa adversária.

Na base da correria, as chances de gol se revezaram para os dois lados. Principalmente nos dez minutos finais. Entretanto, faltou pontaria e competência para os dois times definirem o jogo, que ficou mesmo no empate.

O próximo compromisso do Santo André, no sábado, será o clássico diante do São Bernardo FC, no Estádio 1º de Maio. A parada será dura já que po Tigre, que joga hoje contra o Oeste no Interior (leia mais abaixo) é o líder do grupo e pode chegar a 25 pontos se ganhar o confronto de hoje. Já o Cianorte vai receber o Oeste em seus domínios no fim de semana.