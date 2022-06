Sport e Brusque empatam por 0 a 0 em jogo de poucas chances na Série B

25/06/2022 | 21:20



Sport e Brusque travaram um duelo sem muitas emoções na noite deste sábado e, com isso, o placar terminou zerado. Mesmo jogando em casa, na Ilha do Retiro, em Recife, o Sport buscou mais o jogo e exerceu pressão apenas no fim, mas não conseguiu marcar. Já o Brusque apenas se defendeu e teve raras chegadas ofensivas. A partida foi válida pela 14.ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B.

Com o empate, o Sport segue fora do G-4, na quinta colocação, com 21 pontos, um a menos do que o Grêmio. O time pernambucano agora está há quatro jogos sem vencer, sendo três empates seguidos. O Brusque tem 17 pontos, em décimo lugar.

O primeiro tempo foi marcado por poucas oportunidades. O Sport foi a equipe que teve mais volume de jogo, enquanto o Brusque só se defendeu e não finalizou. Mesmo mais ofensivo, o time pernambucano só teve um chute perigoso, com Luciano Juba, que cobrou falta e exigiu boa defesa de Jordan. A atuação não agradou a torcida, que vaiou na saída para o intervalo.

No começo do segundo tempo, o primeiro a finalizar foi o Brusque, com Alex Sandro, mas sem perigo. Mas quem assustou mesmo foi o Sport. Luciano Juba fez belo lançamento e Fabinho cabeceou para o chão. A bola subiu e Jordan se esticou todo para defender. O Brusque seguiu como principal jogador ofensivo Alex Sandro, que arriscou de fora da área para nova defesa de Mailson.

Nos minutos finais, o Sport buscou o gol de forma mais incisiva. Bill finalizou duas vezes com perigo, uma para fora e outra defendida pelo goleiro, que precisou espalmar para o goleiro. Parraguez também tentou de fora da área, de primeira, e assustou. Na última tentativa, Bill entrou na área, limpou o adversário, mas parou em nova defesa de Jordan.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira pela 15.ª rodada. Às 19h, o Brusque recebe o Bahia, no estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC). Mais tarde, às 21h30, o Sport estará em Belo Horizonte (MG), onde encara o líder Cruzeiro, no Mineirão.

FICHA TÉCNICA

SPORT 0 X 0 BRUSQUE

SPORT - Maílson; Ewerthon, Fábio Alemão (Blas Cáceres), Sabino e Sander; Fabinho, Bruno Matias (Pedro Naressi) e Thiago Lopes; Giovanni (Bill), Luciano Juba e Kayke (Parraguez). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

BRUSQUE - Jordan; Pará (Toty), Jeferson Bahia, Wallace Reis e Airton; Matheus Trindade (Zé Mateus), Rodolfo Potiguar e Wagner Balotelli; Alex Sandro (Júnior Todinho), Crislan (Fernandinho) e Alex Ruan (Jailson). Técnico: Luan Carlos.

ÁRBITRO - Edina Alves Batista (SP).

CARTÕES AMARELOS - Bruno Matias e Giovanni (Sport). Pará e Alex Ruan (Brusque).

RENDA - R$ 217.780,00.

PÚBLICO - 10.586 presentes.

LOCAL - Ilha do Retiro, em Recife (PE).