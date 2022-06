Luciana Gimenez é roubada em Londres: -Eu corri atrás da menina, saí gritando no meio da rua

25/06/2022 | 15:11



Viajar é sempre bom, mas independente de onde a gente esteja, todo o cuidado é sempre pouco. Luciana Gimenez está em Londres com seu filho, Lucas Jagger, e neste sábado, dia 25, a apresentadora contou nos Stories que foi roubada! Luciana começou contando o que aconteceu.

- Pasmem. Saí do Brasil para ser assaltada em Londres. Acabei de ser assaltada. Estava com um dinheiro. O Lucas está dizendo que foi um furto, só tiraram o dinheiro da minha bolsa. Eu estava com dinheiro para trocar.

Em seguida, ela explicou que não deixou barato e decidiu reagir, indo atrás da menina que havia pego o dinheiro.

- Eu corri atrás da menina, consegui pegar uma. Menina debochada, olhando para a minha cara, dizendo: Não vai acontecer nada comigo porque eu tenho 14 anos, debochando da polícia. Um absurdo. Coitados dos policiais de ter que lidar com esse tipo de gente. Eu saí gritando no meio da rua. Eu peguei uma delas, a outra conseguiu escapar, que estava com o meu dinheiro e um celular de outro cara.

Mesmo com a frustração do ocorrido, ela também confessou não ter tomado tanto cuidado.

- Eu dei mole. Fui pagar o negócio no caixa e o dinheiro estava na parte de trás da bolsa, então foi por um segundo. E eu corri atrás da menina gritando muito. Corri muito e pequei uma, só que a outra, acho que é uma técnica delas, uma fica mais devagar para você pegar, é a que não tem nada, e a outra consegue escapar. Ficou debochando da cara dos policiais.

Mais tarde e com mais calma, Luciana retornou aos Stories para contar mais detalhes do caso e desabafou sobre como ficou se sentindo.

- Eu estava pagando uma coisa com o meu celular, então não percebi, não prestei atenção. A gente fica chocada. Me deu uma raiva! Eu falei para ela que deveria pensar em estudar e em viver a vida. A moça da loja me falou que os parentes fazem isso também. Quando essas coisas acontecem com a gente, dá um desespero. E o pior é que a polícia falou que elas tem mais direitos que a gente, porque são menores. A gente fica se sentindo violada. Só porque a menina tem quinze anos de idade, ela tem direitos mais importantes que a gente? Ela roubou o meu dinheiro e o celular de um senhor. A gente fala do Brasil, mas em todos os lugares é igual. É impressionante. Só porque ela tem quinze anos de idade? A menina é ladra, estava debochando da polícia.