Após boatos de traição, Neymar Jr. surge curtindo pagode ao lado de Bruna Biancardi

25/06/2022 | 14:10



Firme e forte! Após surgirem boatos de que teria beijado uma influenciadora digital na festa organizada pelo jogador Vinicius Jr., Neymar Jr. surgiu sorridente nas redes sociais enquanto curtia um pagode ao lado da namorada, Bruna Biancardi. Na noite da última sexta-feira, dia 24, o craque do Paris Saint German compartilhou os registros do evento realizado em sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

Vestida com um belíssimo look roxo, Bruna convidou diversas amigas suas para curtir a noitada na casa do amado e exibiu os registros da diversão nos Stories do Instagram. Os vídeos compartilhados indicam que o jogador de futebol não poupou gastos com o pagode e o casal continua a provar que o romance entre eles segue firme e forte.

Na última quinta-feira, dia 23, Neymar usou as redes sociais para negar os rumores de traição e Biancardi ironizou os comentários de que seria bancada por homens.