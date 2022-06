Zachary Levi desabafa sobre colapso mental que o levou para ala psiquiátrica

25/06/2022 | 13:10



Astro de Shazam, Zachary Levi desabafou que já passou por um colapso mental completo que o levou a uma estadia de três semanas em uma ala psiquiátrica. Durante entrevista ao podcast Hearts of Matter, o ator falou sobre a sua luta com a saúde metal.

- Lutei com essas coisas a maior parte da minha vida, não percebi que estava lutando com elas até os 37 anos, cerca de cinco anos atrás, e tive um colapso mental completo.

O Page Six noticia que a batalha de Zachary tem origem no fato de ele ter crescido com uma mãe portadora de Transtorno de Personalidade Borderline e um padrasto perfeccionista.

- Eu era uma vergonha para a família. Quero dizer, era muita gritaria.

O artista compartilhou que acabou se voltando para sexo, drogas e bebidas para se distrair e entorpecer a dor da qual ele estava fugindo a maior parte de sua vida.

- A ironia é que a bebida pode lhe dar esse alívio temporário, mas no dia seguinte amplifica essa ansiedade dez vezes. Então, você está correndo de volta para conseguir mais, e isso se torna esse ciclo vicioso.

Levi revelou que visitou uma sala de emergência devido a pensamentos suicidas e acabou em uma ala psiquiátrica.

- Eu estava tendo pensamentos muito ativos de acabar com minha vida. Não foi a primeira vez que os tive. Eu já estive em lugares sombrios na minha vida antes, mas acho que naqueles momentos eu tinha pessoas ao meu redor. As mentiras sussurrando no meu ouvido e o fracasso que eu senti eram o suficiente para pensar: Zach, não parece que você vai sobreviver a isso.

Na unidade de saúde, Zachari participou de terapia intensiva de mudança e salvamento de vidas e conseguiu encontrar maneiras de gerenciar suas lutas.