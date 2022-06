Luan Santana cancela show na Bahia devido a condições precárias no espaço

25/06/2022 | 13:11



Eita! Segundo o colunista Leo Dias, Luan Santana cancelou um show que faria na festa de São João da cidade de Entre Rios, na Bahia. O motivo teria relação com a estrutura do local, que apresentava condições precárias para a apresentação.

Em um comunicado enviado ao colunista, alumas das questões pontuadas pela equipe do sertanejo dizem respeito a falta de materiais e equipamentos para o show e falta de aterramento no palco que teria provocado choque nos profissionais presentes.

A nota também afirmava que a equipe de Luan conversou com o prefeito e a produção local, que tentaram reverter a situação para que fosse possível a apresentação, mas ainda sim a equipe preferiu remarcar o evento prezando pela segurança de todos. Ainda foi dito que após o ocorrido, eles foram impedidos de sair com o ônibus pois tiveram a passagem obstruída e só foram liberados após mais de duas horas.

Mas a situação não parou por aí. Ainda segundo o colunista, vazou um áudio do prefeito de Entre Rios, Manoelito Argolo Júnior, falando sobre o ocorrido. Nele, foi dito que Luan fez certas exigências para se apresentar, como o fato de não querer que nenhum artista se apresentasse antes dele, o que teria obrigado um artista local a desistir do show para dar o lugar a Luan. A equipe do cantor negou o fato.

O prefeito também afirmou no áudio ter cumprido uma série de exigências, como o pagamento antecipado do cachê. Para Manoelito, foi uma falta de respeito, e ele destacou que isso já aconteceu anteriormente em outros eventos com o cantor, dizendo que isso é estrelismo demais.