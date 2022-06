Guta Stresser diz que esclerose múltipla 'mudou paciência que tenho comigo mesma'

25/06/2022 | 12:30



Guta Stresser, a Bebel de A Grande Família, deu detalhes sobre como recebeu o diagnóstico de esclerose múltipla. Em entrevista ao Fantástico a atriz ainda falou sobre as mudanças na rotina e a sua convivência com a doença.

"Eu acho que tudo mudou . É porque é tanta coisa, desde questões como cuidado na hora em que vou descer uma escada, que eu sempre fui de me atirar, de ir com tudo nas coisas. E agora eu já tenho medo de me machucar", iniciou.

"Se eu for falar de uma coisa que mudou, sabe, eu diria assim, a paciência comigo mesma", completou. Guta revelou que, após o diagnóstico passou a ser menos autocrítica consigo mesma.

"Sempre me cobrei demais. Sempre cobrei demais assertividade, produtividade e tudo, porque a gente quer ser perfeita. E eu parei de me cobrar. Comecei a olhar para mim com outros olhos, com muito mais afeto por mim mesma. Por incrível que pareça, talvez tenha precisado de uma doença na minha vida, de um diagnóstico assim para que eu me acolhesse", explicou.

A entrevista completa vai ao ar neste domingo, 26, na Globo.