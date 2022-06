Anitta compartilha frustração com mala perdida: Sumiu a mala com todas as roupas de show

25/06/2022 | 12:10



Na última sexta-feira, dia 24, Anitta compartilhou com seus seguidores um perrengue nada agradável que está vivendo. Segundo a cantora, a mala com todos os seus figurinos e de seus bailarinos para shows simplesmente sumiu! Em alguns vídeos, ela explicou a situação:

Agora começou a tour. Até então não tinha começado ainda. Só começa quando começa a dar tudo errado. Sumiram minhas malas com todos os figurinos. Do balé, meu, tudo. Sumiu. Desapareceu. A AirFrance não acha minha mala. Ninguém acha. A gente despachou um malão com figurinos de todo mundo para ser mais organizado com tudo. A gente está desde o show de Ibiza, que a gente saiu de lá para vir para Paris e eu fazer esse programa de TV, e simplesmente sumiu. Sumiu a mala com todas as roupas de show. Não tem roupa pro balé, não tem roupa para mim. A companhia aérea não encontra. Não sei como não encontra uma mala imensa cheia de fita e identificação. Roupas e roupas para todos os shows.

Em seguida, a cantora disse que a situação poderia ter sido muito pior, e sua equipe só não ficou sem todas as malas por conta de algumas tags de localização que ela havia colocado nelas.

E só não sumiu tudo porque fui fazer um publi e me deram um monte de tag de localização para cachorro, mas a gente enfiou em algumas malas. Algumas malas tinham sumido com joelheira e tudo, e a produtora só achou porque tinha tags lá dentro. E mesmo assim, ainda não chegou a mala. Mas pelo menos a gente está rastreando pela tag. Agora, figurino do show não tem.

Complicado, né?