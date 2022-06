Seleção brasileira perde para Bélgica e dá adeus ao Mundial de Basquete 3x3

25/06/2022 | 10:31



A seleção brasileira feminina se despediu do Mundial de Basquete 3x3 na manhã deste sábado após perder para a Bélgica por 15 a 9 pelas oitavas de final da competição. O Mundial acontece na Antuérpia, na Bélgica, onde as donas da casa enfrentarão a China nas quartas de final ainda neste sábado.

O Brasil foi representado em quadra por Luana Batista, Gabriela Guimarães e Vitória Marcelino. Vanessa Sassá entrou posteriormente. Apesar da eliminação, o time comandado por Rafaela Bauerfeldt alcançou uma marca inédita ao ficar entre as 12 melhores seleções.

"Começamos bem o jogo, mas depois não conseguimos manter a nossa qualidade no ataque e isso refletiu no duelo. É sempre um jogo muito nervoso, eliminatório, mas saímos orgulhosas da nossa postura e campanha. É seguir trabalhando para evoluir sempre e melhorar cada vez mais", disse Sassá.

O Brasil pecou com muitos erros seguidos desde o início da partida, apesar do início equilibrado. As belgas chegaram com vantagem de 7 a 5 restando quatro minutos para o fim, e deslancharam nos momentos finais.

Mesmo após perder uma de suas jogadoras por lesão e ficar sem opções no banco de reserva, a Bélgica não teve maiores problemas para segurar a vantagem no placar. Ainda neste ano, o Brasil terá pela frente os jogos Sul-Americanos e a AmeriCup no basquete 3x3.

A modalidade disputada entre três jogadoras termina após 10 minutos ou quando um dos times chegar a 21 pontos. O 3x3 estreou nos últimos Jogos Olímpicos em Tóquio, sem participação brasileira. No Mundial masculino, o Brasil foi eliminado na primeira fase na quinta-feira, com derrotas para Sérvia e Nova Zelândia.