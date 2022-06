Tiago Barbosa vai viver Milton Nascimento no musical 'Clube da Esquina'

25/06/2022 | 08:20



O ator Tiago Barbosa vai interpretar Milton Nascimento no musical Clube da Esquina - Os Sonhos Não Envelhecem, que estreia no dia 19 de agosto no Sesc Palladium, em Belo Horizonte. Com direção de Dennis Carvalho, o espetáculo homenageia os 50 anos do lançamento do álbum que se tornou clássico na discografia nacional.

O musical tem previsão de estreia em São Paulo no dia 28 de outubro, no Teatro Liberdade - antes, vai cumprir turnê em Ipatinga (no Centro Cultural Usiminas, em 2 de setembro) e no Rio (no Teatro Riachuelo, em 9 de setembro).

Clube da Esquina - Os Sonhos Não Envelhecem vai marcar o retorno de Tiago Barbosa ao Brasil, depois de seis vivendo na Espanha, onde protagonizou grandes musicais da Broadway como O Rei Leão e Kinky Boots. Seu sucesso foi tamanho que Barbosa concorreu a prêmios e chegou a ganhar a cidadania espanhola.

TALENTO

Seu talento, no entanto, é conhecido pelo público brasileiro desde 2013, quando protagonizou a montagem nacional de O Rei Leão. Sua história, aliás, é digna de um romance.

Nascido em São João do Meriti, no Rio, em 1985, ele foi preparador vocal do grupo de teatro Nós do Morro. Incentivado por amigos, decidiu participar da audição do musical, o que só aconteceu graças à ajuda financeira desses amigos.

Ao fazer o teste para Simba, Barbosa levou às lágrimas a criadora do espetáculo, Julie Taymor, que o elegeu como melhor intérprete do papel.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.