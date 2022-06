Cidades promovem mutirão de vacina hoje e amanhã

Francisco Lacerda



25/06/2022 | 00:31



Para ampliar a cobertura de imunização contra a Influenza e a Covid-19, prefeituras da região promovem neste fim de semana ações de reforço. Moradores de Santo André, Diadema, Mauá e Ribeirão Pires devem estar atentos às datas, horários e orientações dos mutirões.



A Secretaria de Saúde de Santo André realiza hoje, das 7h às 22h, a vacinação nos dois drive-thrus da cidade, nos estacionamentos da Craisa (Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André), na Avenida dos Estados, 2.195, no bairro Santa Teresinha, e do Carrefour, na Avenida Pedro Américo, 23, na Vila Homero Thon.



Para a imunização contra a gripe, não é necessário agendamento. Para a dose da Covid, é necessário registro prévio pelo site psa.santoandre.br/vacinacovid. Nos locais, serão imunizados apenas moradores com mais de 12 anos.



Diadema aproveita a Festa de São João para reforçar hoje a vacinação contra o coronavírus e a Influenza. Profissionais da saúde aplicarão as doses das 15h às 20h, na Praça da Moça. Será necessária a apresentação de documento com foto, CPF e comprovante de vacina anterior.



Também hoje, a Prefeitura de Ribeirão Pires reforça a imunização da população. As UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do município abrem das 9h às 16h para vacinar pessoas com idade acima dos 6 meses contra a gripe, além de aplicar a vacina contra a Covid-19. A quarta dose está disponível para moradores com idade a partir dos 45 anos, desde que tenham pelo menos quatro meses de intervalo da aplicação da terceira fração. Necessária apresentação de documento com foto e número do CPF, cartão do SUS e carteirinha de vacinação.



Em Mauá. o reforço acontece amanhã, das 9h às 17h, na Paróquia São Pedro Apóstolo, na Rua São Pedro, 80, Vila Guarani. Estarão disponíveis vacinas contra a Covid-19 para pessoas com idade a partir dos 5 anos. A quarta dose será aplicada para moradores com mais de 40 anos, imunossuprimidos com mais de 12 anos e profissionais da área da saúde.



O imunizante contra a gripe será aplicado em pessoas com idade a partir de 6 meses. Durante a vacinação, os moradores poderão fazer doações de alimentos, agasalhos e cobertores.



AÇÃO PRORROGADA

A Prefeitura de Santo André também divulgou ontem a prorrogação do reforço na Estação Prefeito Celso Daniel da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos).



De segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, entre 27 de junho e 8 de julho, os moradores com idade acima dos 12 anos poderão ser imunizados contra o coronavírus e Influenza. Não é necessário agendamento.