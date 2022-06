Biblioteca comunitária abre a quarta unidade em São Bernardo

Renan Soares

Especial para o Diário



25/06/2022 | 00:20



O Jardim Jussara, em São Bernardo, ganha hoje uma unidade da biblioteca comunitária Ciranda do Saber, iniciativa executada em parceria com a Cufa (Central Única das Favelas). O espaço, no número 34 da Rua Jurubeba, será aberto ao público a partir das 10h. A programação de inauguração inclui contação de histórias, distribuição de cachorro-quente e apresentações musicais com os DJs Nego Lok, Banca SUC e Guris Nyack.



Gleidson Lagares, presidente da Cufa em São Bernardo, explica que a biblioteca terá a função de reforçar o ensino oficial. “Tem criança que não consegue ir para a escola e não sabe ler ainda. Esse projeto vem para poder beneficiar as famílias, os jovens e as crianças”, diz. A Ciranda do Saber nasceu há sete anos e, antes de chegar ao Jardim Jussara, possuía três unidades. O acervo conta com 2.500 títulos voltados exclusivamente a crianças.



“A leitura mudou minha vida e a do meu irmão. A literatura muda. Se atingimos uma criança, já vou estar muito feliz. Se eu souber que, lá no futuro, uma criança transformou a vida dela, para mim já é de grande valia o meu trabalho”, diz a empreendedora social Meire Na, coordenadora da Ciranda do Saber.



A implantação das bibliotecas comunitárias é feita em parceria entre Cufa e Ciranda do Saber. A central busca o espaço para a instalação das prateleiras e a entidade doa os livros para a formação do acervo, que também conta com brinquedos educativos. Todos os itens podem ser levados para casa, por empréstimo.



ENDEREÇOS

Além da unidade que será inaugurada hoje, a Ciranda do Saber tem outros três endereços em São Bernardo. A Maria Carolina de Jesus está localizada na Rua Rio Verde, 26, no Sítio Joaninha; a Sueli Carneiro se encontra na Rua Benedito da Silva, 112, bairro Capelinha; e a Cecília Meirelles funciona na Associação dos Moradores da Comunidade Lulaldo, no bairro de mesmo nome.<TL>RS