Em belo jogo no Beira-Rio, Inter derrota Coritiba e entra no G-4 do Brasileirão

24/06/2022 | 23:29



Com organização tática e ótimo toque de bola, o Internacional de recuperou da traumática derrota de virada sofrida para o Botafogo, ao vencer, nesta sexta-feira à noite, o Coritiba, por 3 a 0, no Beira-Rio, em Porto Alegre, na abertura da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Internacional entrou provisoriamente no G-4, ao somar 24 pontos, na terceira colocação, atrás apenas do líder Palmeiras (28) e do Corinthians (25). Já o Coritiba permanece com 15 pontos e pode terminar a rodada na zona de rebaixamento.

O primeiro tempo foi disputado em alta velocidade. Com troca precisa de passes e muita movimentação, as equipes disputaram ótimos primeiros 45 minutos.

O Coritiba iniciou confortável, como se estivesse no Couto Pereira. Com um minuto, Léo Gamalho forçou Daniel a fazer a primeira defesa da partida. O time paranaense permaneceu no ataque, mas sofreu com os fortes contragolpes do Inter.

Aos 5 minutos, Pedro Henrique fez bela jogada pela direita e cruzou na medida para Alemão, mas o arremate foi em cima do goleiro Rafael William.

O panorama permaneceu inalterado até os 15 minutos. A partir daí, foi o Inter que teve a iniciativa e praticamente posicionou todos seus jogadores no campo de ataque. Não demorou para o primeiro gol gaúcho ser marcado. Aos 18, Pedro Henrique passou por quatro adversários e cruzou mais uma vez com perfeição para o aproveitamento de Taison: 1 a 0.

Se o Inter tinha a habilidade de Pedro Henrique, o Coritiba apresentou mais uma vez o talento de Igor Paixão, sempre perigoso para a defesa gaúcha.

Mas quem voltou a marcar foi o Inter. Em mais uma jogada rápida, Alemão deu lindo passe para a finalização certeira de Edenílson: 2 a 0, aos 41 minutos.

O Coritiba veio para o segundo tempo com o mesmo entusiasmo e Igor Paixão perdeu boa chance para diminuir o prejuízo paranaense. Mas o time visitante tomou um banho de água fria, aos seis minutos, quando Alemão aproveitou um vacilo da defesa curitibana para fazer 3 a 0.

A partir daí, o Inter dominou a partida com bom posicionamento tático e eficiente toque de bola. O Coritiba não se entregou e só não marcou pelo menos um gol por causa da boa atuação do goleiro Daniel.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAl 3 x 0 CORITIBA

INTERNACIONAL - Daniel; Bustos (Heitor), Vitão, Rodrigo Moledo (Kaique Rocha) e Thauan Lara; Gabriel, Edenílson e Carlos de Pena (Johnny); Taison (Mauricio), Alemão e Pedro Henrique (Caio Vidal). Técnico: Mano Menezes.

CORITIBA - Rafael William; Matheus Alexandre, Henrique, Luciano Castán e Guilherme Birô (Egídio); Willian Farias, Galarza (Val) e Thonny Anderson (José Hugo); Igor Paixão (Neilton), Alef Manga (Fabrício) e Léo Gamalho. Técnico: Gustavo Morinigo.

GOLS - Taison aos 18 e Edenílson aos 41 minutos do primeiro tempo. Alemão aos seis minutos do segundo.

ÁRBITRO - Jefferson Ferreira de Moraes (GO).

CARTÕES AMARELOS - Guilherme Birô, Igor Paixão, Thauan Lara, Matheus Alexandre.

RENDA - R$ 561.464,00.

PÚBLICO - 11.590 pagantes (13.454 total).

LOCAL - Beira-Rio, em Porto Alegre.