Ademir da Guia e Tostão promovem evento solidário em São Bernardo

24/06/2022 | 23:59



O Estádio do Baetão, em São Bernardo, será palco de evento beneficente com craques que marcaram época no esporte. O local vai sediar amanhã, às 16h, o Futebol Solidário, com as presenças confirmadas de Ademir da Guia, o Divino, representando o máster do Palmeiras, e de Tostão, ex-jogador que acumula longa trajetória nos gramados, principalmente com as cores do Coritiba-PR, camisa que vestirá no duelo.

Integrante da Primeira Academia e ídolo do Verdão, Ademir da Guia irá compor, ao lado de convidados, a equipe veterana do Palmeiras, que inclui ainda Jean Carlo, Tonhão, Polozzi, Valtão, Pires, Edu Bala, Adãozinho e César Maluco. Já Tostão, por sua vez, entrará em campo acompanhado de ex-atletas do futebol como Sinval, Rafael Cammarota, Brandão, André e Vavá – os dois últimos, por exemplo, estavam no título do Campeonato Brasileiro pelo Coxa na década de 1980.

“A ação garantirá a presença de grandes craques do futebol para participar desta partida em São Bernardo, o que certamente vai chamar a atenção do público. O destaque do evento, por outro lado, é a solidariedade. A iniciativa visa reunir o atrativo de nomes conhecidos do esporte, o que assegura um período de lazer, com o auxílio a entidades assistenciais da cidade, trabalhando também a questão do lado social”, pontuou o secretário municipal de Esportes e Lazer, Alex Mognon.

A entrada para o futebol solidário é gratuita, sendo que os ingressos para o evento poderão ser trocados por 1kg de alimento não perecível – os itens arrecadados serão revertidos nesta ocasião à Casa dos Velhinhos Dona Adelaide, sediada na cidade. Os pontos de troca antecipada estão fixados na própria bilheteria do estádio (Avenida Armando Ítalo Setti, 901, Baeta Neves), além da portaria do Estádio 1º de Maio (Rua Olavo Bilac, 240, Vila Euclides).

O amistoso de caráter beneficente conta com apoio da Prefeitura de São Bernardo. Haverá sorteio de camisas e brindes no local. O espaço vai registrar ainda jogo preliminar, na categoria sub-56, com início às 14h30, entre o máster do Coritiba e Aços Granjo de São Bernardo.