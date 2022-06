Ramalhão pega o Cianorte na luta por vaga na Série D

Francisco Lacerda

Diário do Grande ABC



24/06/2022 | 23:59



A Série D do Campeonato Brasileiro está na reta final da fase de grupos. Restando apenas quatro rodadas após esta, apenas São Bernardo FC e Brasiliense, do Distrito Federal, têm vaga garantida na próxima etapa da competição.



Com intenção de figurar nesse seleto grupo, o Santo André recebe hoje o Cianorte-PR, no Estádio Bruno Daniel, às 15h, pela 11ª rodada, com missão de manter a ascensão, chegar à segunda vitória seguida e permanecer na briga por vaga na Chave G-7. Dentro do G-4, grupo dos quatro que avançam, com 11 pontos, o Ramalhão vem de vitória sobre o Oeste, por 2 a 0, em casa, e necessita mais uma vez dos três pontos, já que o adversário, um a menos que o Ramalhão, em sexto, é concorrente direto na luta pela classificação. Além disso, deve vir ‘mordido’ pela derrota em casa para o Tigre na rodada passada.



De acordo com Renato Peixe, a preparação do Santo André para sequência do torneio após entrada no G-4 não muda. “É a mesma que estávamos fazendo até chegarmos nela. Sempre corrigindo os erros, jogo a jogo, focados, aumentando o nível de concentração, sempre buscando a melhora, tanto técnica quanto coletivamente”, informa. “Fizemos semana muito boa, porque, quando você vem de vitória e entra no G-4, sabemos que a confiança aumenta, tanto da parte da comissão quanto dos jogadores. No mais, é dar sequência no que a gente está fazendo na competição”, complementa.



Considerando a distância do Paraná. vice-líder, com 19, para o Pérolas Negras-RJ, lanterna, com oito, infere-se que sete equipes brigam por três vagas e 12 pontos em disputa. Pensando nisso, Peixe quer “somar o maior número de pontos para poder conseguir o objetivo neste primeiro momento, que é a classificação”. Não vai ser fácil, até porque é grupo muito equilibrado. Temos de estar atentos aos detalhes, por que a equipe que quer buscar a classificação nessa reta final tem de fazer o dever de casa e nós vamos em busca disso hoje”, finaliza.



No Cianorte, o técnico Osmar Loss terá o desfalque do zagueiro Aquila, que cumpre suspensão pelo terceiro amarelo. O clube do Paraná continua se reforçando e nesta semana contratou os laterais Raul, ex-Rio Claro, do Interior de São Paulo, e Ronaldo, ex-Betim, de Minas.





CHANCES

De acordo com o site Chance de Gol, Amazonas-AM, 22 pontos no Grupo A-1, e o Anápolis-GO, 23 na Chave A-5 estão “quase 100%”. Outras 12 equipes aparecem acima de 90%. No A-1, Rio Branco-AC (95,9%) e São Raimundo (90,3%). No A-2, Moto Club-MA (99,98%). No A-3, Retrô-PE (99,98%) e Sousa-PB (91%). No A-4, ASA-AL (97,8%) e Lagarto-SE (94,5%). No A-6, Nova Venécia-ES (98,2%). No A-7, o mesmo de Santo André (48,3%) e São Bernardo, Paraná-PR (99,93%). Por fim, no A-8, Azuriz-PR (99,9%), FC Cascavel-PR (94,4%) e Caxias-RS (94,3%).