24/06/2022 | 23:59



Preconceito é barreira à inclusão da diversidade. Mas aquilo que fazemos com nossos preconceitos e crenças limitantes é barreira ainda maior e com mais interferência negativa no processo. Conformar-se com o fato de ser preconceituoso é pior que ter preconceito. Portanto, ao assumirmos que somos todos preconceituosos em desconstrução, nos motivamos a buscar informações que vão nos ajudar a tomar decisões mais inclusivas, respeitosas e que valorizam diferenças das pessoas. Apenas buscar informação não torna ninguém inclusivo de fato. Só é possível atuar a favor da diversidade na sociedade quando aliamos nossos conhecimentos com experiência de conviver com grupos sociais com diferenças que não estão em nós.



Esse é o maior desafio: sensibilizar a sociedade aos benefícios da cultura de inclusão e que é potencializada quando essa mudança ocorre por convicção e não por obrigação. Como mulher cadeirante, já vi muita rampa ser construída apenas por imposição da lei ou em decorrência de processos judiciais. Porém, às vezes encontramos rampas inclinadas demais, impossibilitando acesso de quem tem baixa mobilidade ou usa cadeira de rodas. Isso configura desinteresse em atender de fato a quem precisa desse acesso.



Apesar da lei de cotas, que já completou 30 anos de vigência, de acordo com informações do Ministério do Trabalho, 46,98% das empresas no Brasil ainda não a cumprem. Os motivos vão desde o preconceito contra a capacidade laboral do profissional só por ele ter deficiência, sem levar em conta seu talento, até a falta de informação sobre acessibilidade necessária para contratá-lo. As empresas têm papel fundamental para não deixar que o preconceito impacte a cultura organizacional para inclusão, a partir de três importantes atitudes inclusivas. São elas:



– Conscientização: oferecendo informação sobre todos os grupos sociais e inserir o tema como indicador estratégico com métricas de desempenho para todos os setores;



– Inclusão: por meio de contratação de pessoas diversas respeitando a equidade e flexibilizando exigências que excluíam e faziam o mundo corporativo ser tão homogêneo;



– Continuidade de carreira, com plano de desenvolvimento profissional para pessoas dos grupos sociais e medir a qualidade das contratações por acompanhamento contínuo e formal das pessoas diversas e seus gestores diretos.



Inclusão é não deixar ninguém de fora. Agir contra atitudes opressoras e preconceituosas é derrubar as barreiras que impedem o direito de qualquer pessoa aprender, trabalhar e buscar conhecimento quando, onde e como ela quiser. É melhorar o mundo com a consciência de que a inclusão deve ser feita com as pessoas e nunca contra elas.



Carolina Ignarra é CEO do Grupo Talento Incluir.



PALAVRA DO LEITOR

Linha 20

Eles (Metrô) deveriam também seguir para o lado Sul de São Paulo para desafogar o eixo (Grande) ABC-Centro de São Paulo (Metrô vai entregar estudo da Linha 20 no fim do ano). Metrô ligando a Estação Santo André – ou o Parque Central, na cidade – até o Morumbi ajudaria a desafogar as rotas que temos hoje, já que, também, depender da Metra é muito demorado e lotado.

Wesley Riccie Marcon

do Facebook



Alta na Covid – 1

É consequência das 40 mil pessoas das quais as prefeituras se gabaram de terem comparecido aos arraiás (Casos de Covid aumentam 198% em escolas municipais das região). Agora aguentem!

Cibele FLourenço Silva

do Facebook



Alta na Covid – 2

Vocês não se acostumaram ainda com a Covid? Pelo amor! Tantos vírus que convivemos a vida toda! O (coronavírus, causador da) Covid será apenas mais um! Infelizmente ele veio para ficar, como todos os outros vírus, que também são contagiosos!

Soraya Martinez

do Facebook



Alta na Covid – 3

Na cidade de São Paulo a rede pública de saúde está com 84% dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) infantil ocupados e a rede privada, 94%. Fonte: sistema de saúde do município de São Paulo. Dúvida? Visite um hospital! Está tudo bem!

Má Maíra

do Facebook



Alta na Covid – 4

Se você estiver com Covid ou sintomas não vá para os hospitais! Você fica mais de quatro horas esperando e, às vezes, não fazem o teste em você. O SUS (Sistema Único de Saúde) está o caos, vergonha, e só atende se você chegar passando muito mal, quase morrendo!

Mariana Santos

do Facebook



Cheque em branco

Mas com certeza vai ser aprovado o cheque em branco (Câmara teme dar cheque em branco ao governo Auricchio)! Todos, depois de aprovado, vão receber a propina já dividida. Os moradores não têm ideia de como é corrupta essa Prefeitura, e de como são corruptos os políticos de São Caetano. Vocês (moradores) são roubados, enganados e ainda batem palmas!

Marcos Zaqeu

do Facebook



Varíola – 1

Lógico! Quem não sabia (Organização Mundial da Saúde avalia decretar varíola dos macacos emergência de saúde global)? Brasil com certeza vai ser hospedeiro deste também.

Sueli Carvalho

do Facebook



Varíola – 2

Claro, né!? Quem será cobaia da indústria farmacêutica? Mais quatro doses? Isso mesmo, aceitem tudo! É o ‘tio Bill’, já vem aí com ‘chip luciferati’. Agenda 2030 sendo aceita guela abaixo com sucesso.

Camila Ribeiro

do Facebook



Varíola – 3

Óbvio que os caras iriam lançar mais essa. O tanto de ‘pandeminion’ que tem no Brasil, que não questiona nada, fica assistindo à ‘rede esgoto’ o dia todo, não pesquisa por conta própria, só aceita tudo que lhe é mandado. Muito provável que os caras acharam uma mina de ouro em cima da ignorância da massa e, no mínimo, mais quatro doses.

Anderson Magalhães Alcântara

do Facebook



Culpa dos eleitores

Com 33 milhões de brasileiros passando fome, desperdiçamos R$ 4.961.519,77 com o fundo eleitoral e R$ 939 milhões com o fundo partidário. Com tanto dinheiro, ainda estamos na iminência de bancar palanque eleitoral, que é a CPI do MEC (Ministério da Educação) com os mesmos políticos da CPI da Covid, que, sem respaldo no Legislativo, serão apoiados pelo STF (Supremo Tribunal Federal) para ficar em evidência e objetivando exclusivamente incomodar o governo e, ao final, grande despesa, perda de tempo e não redundar em absolutamente nada, em clara demonstração de Brasil perdulário com tanta gente passando fome. E nós, eleitores, é quem somos culpados por elegê-los.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)