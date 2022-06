Diadema estreia nos Jogos Regionais com 300 atletas

Do Diário do Grande ABC



Diadema iniciou ontem participação na 64ª edição dos Jogos Regionais do Estado de São Paulo. Ao todo, a delegação da cidade conta com 300 atletas, distribuídos em modalidades como futsal, tênis de mesa, basquete, ginástica rítmica feminina, entre outras. O município também sediará competições. O evento, que teve início no último dia 15, segue até 4 de setembro, em múltiplas sedes pelo Estado, e disputas divididas por regiões – Diadema está na primeira região, que envolve a Grande São Paulo, o Grande ABC e a Baixada Santista.



“Poder voltar aos Jogos Regionais é motivo de muito orgulho para a gente. Temos colocado o esporte como ferramenta de transformação social, com investimentos nos equipamentos e nos atletas. É com esse ambiente que conseguiremos construir atletas e cidadãos”, disse a secretária de Esportes e Lazer de Diadema, Luciana Avelino. E conclui: “Sem falar que os Jogos Regionais são celeiros de futuras estrelas do nosso esporte.”



Os Jogos Regionais servem como torneio classificatório aos Jogos Abertos do Interior, a chamada 'Olimpíada Caipira', maior competição esportiva do Estado, que neste ano acontecem em Sorocaba, em outubro. Diadema será sede das disputas de xadrez, futebol e ciclismo, fato inédito na história do município. Ontem, as equipes masculina e feminina de tênis de mesa iniciariam suas participações.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO ATÉ O DIA 6 DE JULHO

Hoje

• Basquetebol Masculino Sub-21: Contra Taboão da Serra às 12h em São Caetano



Amanhã

• Basquetebol Feminino Livre: Contra Santos às 10h em Praia Grande

• Tênis de Mesa Feminino Sub-21: Contra Praia Grande às 9h em Praia Grande

• Tênis de Mesa Masculino Sub-21: Contra Bertioga às 9h em Praia Grande

28 de junho - terça

• Basquetebol Masculino Sub-21: Contra Carapicuíba às 15h em Carapicuíba

1 de julho - sexta

• Futebol Feminino: Contra Guarujá às 15 horas em DIADEMA (Campo Piraporinha: Rua Dona Ida Cerati Magrini, 645)

Neste dia teremos mais duas partidas de outras cidades:

12h – São Bernardo x Itanhaém |

13h30 - Santo André x Santos

Aberto ao público – ENTRADA FRANCA!

2 de julho - sábado

• Futsal Masculino Sub-21: Contra Vargem Grande Paulista às 15h30 em Taboão da Serra

3 de julho - domingo

• Futsal Feminino Sub-21: Contra Guarujá às 10h em Mauá

5 de julho - terça

• Futebol Feminino: Contra São Bernardo às 15 horas em DIADEMA (Campo Piraporinha: Rua Dona Ida Cerati Magrini, 645)

Aberto ao público – ENTRADA FRANCA!

6 de julho - quarta

• Futebol Feminino: Contra Itanhaém às 10h em São Bernardo

• Basquetebol Feminino Livre: Contra Santo André às 17h em Santo André