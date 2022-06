São Caetano traz Lucas Cunha de volta para disputar a Copa Paulista

Do Diário do Grande ABC



O zagueiro Lucas Cunha, um dos destaques do Azulão na disputa do Paulista da Série A-2 e que, depois, se transferiu ainda no primeiro semestre para o Juventus de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, está de volta ao São Caetano.

O jogador fará parte do grupo que disputará a Copa Paulista, que tem início previsto em 3 de julho.

Lucas Cunha iniciou a carreira no XV de Piracicaba e teve passagens pelo Vila Nova, de Goiás, Marcilio Dias, e Santa Catarina, Velo Clube, de Rio Claro, Interior, e estava ultimamente no Juventus de Santa Catarina. O atleta acumula na carreira também passagem por Portugal.

Sob o comando do treinador Max Sandro e posteriormente Axel, o jogador sempre se mostrou muito bem ambientado com o esquema adotado pelo time e é tido como um dos líderes desse grupo.

“Estou muito feliz de voltar a essa casa que tão bem me recebeu. O Azulão tem uma camisa pesada no futebol brasileiro e eu tenho um grande orgulho em poder vesti-la em mais uma competição”, declarou Lucas Cunha.

Na busca por reforços, o Azulão também trouxe da base o atacante Everton, 20 anos.

Com passagens também pelas categorias de base de CRB e Grêmio, Everton não esconde a felicidade de assinar seu contrato profissional com o clube paulista:

“Feliz demais em assinar com o São Caetano, foi um time que abriu as portas e me sinto realizado. Sigo trabalhando firme no dia a dia junto com meus companheiros. Grêmio e CRB foram muito importantes na minha evolução. Cheguei no São Caetano mais preparado para ajudar meus companheiros. Estou muito bem aqui, ajudando a equipe nos jogos e podendo construir um futuro aqui", disse o jovem.

Everton permanece no sub-20 para a disputa do Paulista da categoria, na qual briga pela artilharia.

“Sigo focado na disputa do Paulista. Todo time está muito unido para conseguirmos bons resultados e avançarmos cada vez mais. Sabemos da dificuldade da competição, mas temos nosso potencial para alcançar nossos objetivos", afirma.

Dos dez gols da equipe de baixo do Azulão,o atacante é responsável por seis deles. "“O objetivo de um atacante é estar ali para fazer gols. Espero sempre poder ajudar minha equipe com gols e assistências, a artilharia da competição seria apenas consequência de termos alcançado nossos objetivos dentro de campo", finaliza o garoto.