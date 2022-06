Profissionais do Mauaense trabalham em projeto na Polônia

Do Diário do Grande ABC



24/06/2022 | 23:59



Ex-Mauaense, de Mauá, o preparador físico Maurilio Sampaio viaja à Polônia para participar do Torneio Internacional Brazola Sports, de 4 a 9 de julho, promovido por outro brasileiro, o empresário Deiverson Lima, com quem Sampaio trabalhou no Mauaense, em 2007. O empresário convidou o preparador físico para acompanhar a competição e se integrar à equipe de profissionais da sua agência esportiva naquele país.

“Sampaio sempre foi referência para mim. Desde a época do Mauaense ele já trabalhava com tecnologia. Num tempo em que apenas os clubes de estrutura maior conseguiam esse suporte, ele já tinha essa mentalidade avançada”, conta Deiverson.



Com embarque marcado para o dia 2, Sampaio se sente honrado com o convite e a possibilidade de voltar a trabalhar com o menino que conheceu no juvenil do time do Grande ABC. “É um prazer. Indiquei dois garotos para ele que têm a mesma idade que eu o conheci. Vou fazer consultoria no torneio, dar palestra e isso é motivo de muito orgulho e satisfação da minha parte.”



Deiverson tem escola de ensino médio na cidade de Slemien, onde 30 garotos brasileiros estudam, treinam e jogam futebol. O torneio terá a participação de escolinhas do Senegal, Costa do Marfim e do Brasil também, como a Craque Net, de Pindamonhangaba, Brasa, de Coritiba, e a ADR. Todos em idade sub-20.



A ideia é que Sampaio permaneça na Polônia, com o projeto de ter academia para garotos a partir dos cinco anos. “Quero que ele se junte a nós para que possamos passar toda metodologia de trabalho”, explica Deiverson, que está há sete anos na Polônia e ainda joga no time da cidade.