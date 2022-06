5 destinos mais procurados para ver a aurora boreal

Redação

Quem sonha em ver a aurora boreal precisa organizar a experiência com bastante cuidado. Isso porque as luzes do norte são visíveis somente em alguns destinos do Círculo Polar, principalmente em locais como Islândia, Groelândia, Noruega, Suécia, Rússia, Canadá e Alaska, nos Estados Unidos.

“A localização na terra não interfere na força da aurora ou nas cores. Para ver, temos que estar dentro da zona auroral, próxima do círculo polar”, conta o brasileiro Marco Brotto, conhecido internacionalmente como O Caçador de Aurora Boreal. “Além disso, existem muitos microclimas que deixam o céu limpo e sem nuvens, que são as inimigas número um de quem quer ver o fenômeno”, afirma.

5 países mais buscados para ver a aurora boreal

Brotto fez um mapeamento completo dos lugares para ver a aurora boreal com os detalhes de cada região, como capilaridade das estradas e rede hoteleira. “Tenho uma lista repleta de locais com maior incidência e sempre recomendo estes lugares. São destinos onde a visualização tende ser certeira e que valem a pena investir”, destaca.

De acordo com o Caçador de Aurora Boreal, os destinos mais procurados para observar o fenômeno são

Estados Unidos

Islândia

Noruega

Canadá

Finlândia

Estados Unidos

Divulgação/Marco Brotto

A cidade de Fairbanks, no Alaska, tem um dos melhores lugares para visualizar a aurora boreal, mesmo estando abaixo do círculo polar. “O céu é muito limpo e a locomoção é excelente. O grande desafio para quem escolhe Fairbanks são as temperaturas congelantes”, conta Brotto.

Islândia

Divulgação/Marco Brotto

Toda a Islândia está abaixo do que Brotto chama de “trilho da aurora boreal”. Segundo ele, Reykjavik é um desafio pela falta de estradas e a instabilidade do clima, porém a visualização é indescritível.

Noruega

Divulgação/Marco Brotto

A cidade de Tromsø é conhecida como a capital europeia da aurora boreal. A rede hoteleira é muito boa e a capilaridade das estradas é excelente. “O desafio maior são as longas temporadas de clima fechado”, comenta o especialista.

Canadá

Divulgação/Marco Brotto

Churchill é a capital do Urso Polar e é também um lugar incrível para avistar a aurora boreal. “É uma viagem árdua, com poucas estradas, estrutura pequena e temperaturas muito baixas. Cheguei a presenciar -46ºC, mas vale a pena”, recomenda.

Finlândia

Divulgação/Marco Brotto

A Lapônia é a terra do Papai Noel e também um lugar especial para ver as luzes do Norte. Na cidade de Rovaniemi, a possibilidade de deslocamentos extensos e diretos é um fator positivo. O lado negativo são os longos períodos de céu fechado, em razão das nuvens que vem do Báltico ou da Sibéria, e das temperaturas próximas dos -30ºC.

