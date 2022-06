Larissa Manoela e André Luiz Frambach dão a entender que curtiram a noite juntinhos

24/06/2022 | 16:11



Será que a fase solteira de Larissa Manoela acabou? Protagonista da novela das seis Além da Ilusão, da TV Globo, a atriz postou imagens nas redes sociais que dão a entender que ela estava na casa de seu ex-namorado, André Luiz Frambach. Na última quinta-feira a noite, dia 23, a atriz publicou em seus Stories uma foto do cão do ator e, logo em seguida, ele também compartilhou o cachorrinho, do mesmo jeito.

Momentos mais tarde, Larissa exibiu um jantar com muita pizza e, durante a noite, André postou vídeos mostrando os mimos que recebeu de uma pizzaria do Rio de Janeiro.

Lembrando que os dois namoraram por pouco mais de um mês em 2021 e foram vistos a primeira vez juntos em uma praia carioca, em setembro.

Com as imagnes deles passando a noite juntinhos, os fãs do casal já começaram a supor se eles estariam se reconciliando ou não! E aí, o que você acha?