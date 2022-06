Billie Eilish revela que usou dublê no Coachella: - Todos pensaram que era eu

24/06/2022 | 16:10



A cantora Billie Eilish admitiu em entrevista para o Apple Music 1 que no começo de sua última apresentação no festival Coachella ela usou uma dublê - e todos acreditaram que era a dona do hit Bad Guy! A jovem explicou que uma das bailarinas de seu grupo se vestiu como ela e fez uma performance no início do show:

- Eu a vesti com um look de show que eu já tinha usado antes. Pegamos uma peruca preta e colocamos coques nela e demos a ela uma máscara e óculos de sol e ela usou meus sapatos e minhas meias. Eu a coloquei no fundo do palco e ela ficou lá enquanto as luzes se acenderam e todos pensaram que era eu. E ninguém nunca soube que não era eu, literalmente ninguém sabia. E enquanto ela estava lá em cima, coloquei um grande casaco preto e um colete de trânsito e um capuz e apenas óculos.

Durante a conversa, a cantora ainda comentou que tentou se disfarçar para ver os shows de outros artistas nos dias do festival, mas que não funcionou. Eita!