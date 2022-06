Maraisa fala de superação de Maiara em linda homenagem feita para a irmã

24/06/2022 | 15:10



Amor de irmãs! Maiara e Maraisa formam uma das duplas mais amadas do sertanejo - e não é a toa! E o carino entre elas tambpme é visível. Tanto que na última quinta-feira, dia 23, após um show em Barreira, na Bahia, Maraisa usou suas redes para fazer uma linda homenagem à irmã. Com uma foto das duas se abraçando, a cantora deixou bem claro que é muito grata por ter Maiara como sua parceira:

Perfeição de Deus! Você é a única pessoa nesse mundo que ainda tem o controle dos meus sentimentos e da minha emoção! Minha vida está toda em suas mãos! Deus me abençoou com esse presente; nascer com a mulher mais forte, mais coração, mais determinada e com a personalidade mais linda que eu conheço nessa vida! A maior cantora desse Brasil. Meu trabalho em cima do palco como segunda voz é fácil, porque nunca vi ninguém com uma postura tão perfeita no palco? Meu espelho!

Além de revelar que a irmã sempre arrasa nos palcos, ela aproveitou para elogiar sua força e relembrar que Maiara fez 36 apresentações recém-operada:

Tão leve, tão feminina e, ao mesmo tempo tão forte? Uma força indescritível! Já vi você fazendo shows em todas as situações? Recém operada; 36 shows num mês, não ficar rouca nem um dia sequer e ainda querer mais! Ser primeira voz como você não é nada fácil, encarando essa logística louca, se dividindo entre shows e família, encontrando tempo pra se doar para as pessoas que você ama! Você é, de longe, a mulher mais forte que eu conheço! Minha alegria, minha dose diária de felicidade! O maior presente que Deus poderia ter me dado é me permitir nascer ao seu lado e compartilhar todos os meus dias com você? O coração da nossa família! Sei que nunca estarei sozinha. Que sorte a minha!!! Te amo, Maiara!