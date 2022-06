Paulo Serra vistoria obras do Complexo Santa Teresinha

Renan Soares

Especial para o Diário



24/06/2022 | 14:27



Maior obra de mobilidade urbana dos últimos 50 anos, o Complexo Viário Santa Teresinha começa a sair do papel. O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), vistoriou nesta sexta-feira as obras, que estão em desenvolvimento na primeira fase, no Viaduto Castelo Branco. Quatro dos 20 vãos já passam por recuperação estrutural na via, que vai readequar o trânsito na ligação entre o Viaduto e a Avenida dos Estados.

O projeto, apresentado e avaliado pelo prefeito, e pelos secretários Almir Cicote (Mobilidade Urbana) e Victor Mazetti (Manutenção e Obras), está em andamento com atividades como: execução do pátio de vigas; fabricação das formas das vigas e da estrutura metálica da nova passarela (com 90% concluído); elaboração do PDDT (Planos de Desvio de Tráfego) e montagem da central de armação no canteiro de obras central, ao lado do Viaduto Castelo Branco.

“É uma das obras mais aguardadas dessa da história da cidade, e vai fazer uma diferença enorme para o morador, mas também para a própria cidade como um polo de atração de investimentos, porque o viaduto Castelo Branc, é o eixo de ligação do Porto de Santos com Rodoanel em última instância. É o fim do corredor ABD com a Avenida dos Estados que liga no Rodoanel, ligando o maior aeroporto com o maior porto do país” avaliou o prefeito Paulo Serra.

A construção do complexo deve ficar pronta em 20 meses, ou seja, até outubro de 2023. Serão investidos US$ 50 milhões nas intervenções (cerca de R$ 260 milhões), sendo que metade deste valor será custeada pelo município e a outra metade foi obtida por meio de financiamento junto ao BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento).