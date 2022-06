Ratinho chama Silvio Santos de ser superior e revela medo do comunicador: Chego perto dele e eu cago na calça

24/06/2022 | 14:10



Ratinho nunca escondeu que tem uma completa admiração pelo chefe, Silvio Santos. Em entrevista para Danilo Gentili, no The Noite, o apresentador chegou a comparar a emoção de estar perto de Silvio com a de quando conheceu o papa.

- É diferente, é um ser superior. A gente pensa que não, mas existem seres superiores no mundo dos humanos, disse Ratinho, ao relembrar o encontro com o Papa Francisco, no Vaticano.

Em seguida, o apresentador disse acreditar que Silvio também era um ser superior e que chegava a ficar acoado quando estava na presença do comunicador.

- Silvio Santos é um ser superior. Eu chego perto dele e eu cago na calça, eu tenho medo de ser mandado embora, brinca ele.