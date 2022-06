Cantillo é suspenso e desfalca Corinthians contra o Boca Jrs. na ida das oitavas

24/06/2022 | 13:55



O colombiano Cantillo ganhou espaço nos últimos jogos do Corinthians por causa da lesão de Maycon. Crescendo no time e ganhando elogios de Vítor Pereira, o volante será desfalque na primeira partida das oitavas de final da Copa Libertadores, contra o Boca Juniors, terça-feira, na Neo Química Arena, após levar dois jogos de suspensão pela Conmebol nesta sexta-feira.

O colombiano foi julgado por sua expulsão justamente contra o time argentino, na Bombonera, após empurrão em Hernández - o rival teria xingado o corintiano. Naquele empate por 1 a 1, o técnico Vítor Pereira também acabou expulso por invadir o campo na hora da confusão entre os times, em um simples lance de Fair play por lesão de Fábio Santos e ignorado pelos rivais.

O Comitê Disciplinar da Conmebol optou por punição ao colombiano de dois jogos de suspensão, e ainda aplicou uma multa de US$ 3 mil (R$ 15,54 mil). Cantillo já havia cumprido um jogo de suspensão contra o Always Ready e não atuará na Neo Química Arena. O técnico português recebeu apenas uma advertência da Conmebol.

Sem Maycon e agora com a perda de Cantillo, Vítor Pereira deve optar por Roni ao lado de Du Queiroz diante dos argentinos na marcação do meio-campo. Mas, como precisa abrir uma vantagem para a volta, o português pode surpreender e usar um meio mais ousado, com Giuliano, por exemplo.

O Corinthians deve optar por escalação alternativa no clássico com o Santos neste sábado, pelo Brasileirão. Cantillo seria um dos poupados, mas agora tem tudo para jogar pois não poderá encarar os argentinos. Fábio Santos, Renato Augusto e Gil também devem voltar após serem poupados na Copa do Brasil.