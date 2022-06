Guia de compras: benefícios de adotar um smartphone com tela grande

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



24/06/2022 | 13:55



O mercado mobile oferece aos consumidores uma grande variedade de aparelhos com configurações e características bastante distintas, inclusive relacionadas ao tamanho do display. Para ajudar o usuário a entender as vantagens que um smartphone com tela grande pode proporcionar à experiência de uso, Lucas Cavalcante Marcelo, especialista de produtos Infinix na Positivo Tecnologia, elaborou uma lista com alguns dos principais benefícios. Confira!

1. Assistir a filmes e séries com o máximo de detalhes

A mesma lógica das TVs e salas de cinema vale para os usuários de celulares. Para assistir a filmes e séries com todos os detalhes, incluindo legendas confortáveis, um display maior é a melhor opção. “A experiência visual de um smartphone com tela grande e alta resolução não se compara. Além de ver cada cena detalhadamente, o nível de imersão é muito maior”, destaca Lucas.

2. Praticidade e conforto nos games

De acordo com a Pesquisa Games Brasil 2022 (PGB 2022), 48,3% dos brasileiros preferem jogar em smartphones. Para que essa experiência seja agradável, os gamers precisam de um aparelho com ótima resolução de imagem e uma tela sensível ao toque. Celulares com taxa de atualização de 90 Hz ou mais podem elevar a jogabilidade em partidas multiplayer a outro nível.

“Quanto maior a taxa de atualização do display, menos visível é o efeito de arrasto na tela. Em aparelhos menos potentes e menores, o usuário pode ter uma impressão de que determinados conteúdos estejam travados ou sem fluidez, o que pode prejudicar a experiência”, explica o especialista. “Em um display com 120 Hz, durante um jogo de FPS, por exemplo, o usuário terá um poder de reação muito maior do que em uma tela convencional de 60 Hz, oferecendo o dobro de informações e detalhes sobre o game”, completa.

3. Vista descansada

Os brasileiros estão no topo da lista das populações que mais usam o celular, com média 5,4 horas por dia, segundo relatório da plataforma AppAnnie. Para preservar a vista, é importante que o usuário utilize uma tela fluída, com boa resolução e grande – características que demandam menos esforço dos olhos durante a leitura de textos e conversas em aplicativos e redes sociais.

4. Maior personalização dos aplicativos

Um smartphone com tela grande permite que o usuário tenha uma experiência mais otimizada e personalizada, já que há espaço suficiente para o acionamento da função “tela dividida” de aparelhos com sistema operacional Android. “Trata-se de um recurso útil para pessoas que, por exemplo, precisam ler ou assistir a um determinado conteúdo enquanto falam com seus contatos. Esse conforto proporcionado apenas por celulares grandes é algo cada vez mais buscado por usuários que estão acostumados a utilizar uma segunda tela em suas casas ou que precisam de maior dinamismo nas tarefas do trabalho”, finaliza Lucas.